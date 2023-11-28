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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

В Минэкономразвития согласились скорректировать правила для электронной путевки

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В результате рабочего совещания с Минэкономразвития представителям общественных туристических объединений удалось договориться о корректировке наиболее проблемных пунктов правил функционирования государственной информационной системы "Электронная путевка" (ГИС ЭП).

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Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"В ходе совещания были согласованы инициативы РСТ по доработке законодательства, регулирующего деятельность системы. В частности, туроператоры освобождаются от ответственности за ошибки в данных, предоставленных турагентами. Кроме того, установлен единый срок передачи информации в ЭП. Исключено требование о предоставлении данных внутреннего паспорта и адреса прописки при покупке тура за рубеж. Компаниям предоставлена возможность реализации туров по системе "Фортуна", когда в момент оформления поездки отель еще не известен", - перечислил президент РСТ Илья Уманский.

Он сообщил, что по всем этим вопросам Минэкономразвития подготовит соответствующие поправки в федеральный закон и постановление правительства.

С 15 ноября туроператоры по выездному туризму обязаны вносить в государственную информационную систему информацию о каждом проданном туре за рубеж. Как отмечают в РСТ, это уже вынудило некоторых крупных туроператоров пересмотреть формат взаимодействия с турагентствами, что вызвало серьезные волнения на рынке. Если туроператор не внесет в систему ЭП информацию о каждом проданном туре за рубеж, он должен будет заплатить штрафы, а при троекратном нарушении может быть исключен из реестра.

Минэкономразвития РСТ Илья Уманский Фортуна
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