Транскапиталбанк подал иск к Euroclear почти на 2 млрд рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Транскапиталбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 1,8 млрд рублей, следует из материалов картотеки дел.

В качестве третьего лица указан Национальный расчетный депозитарий (НРД). Суть претензий пока не раскрыта.

Банк по итогам третьего квартала 2023 года занимал 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Сейчас в российских судах находится более восьмидесяти исков к Euroclear, самый крупный из них подала УК "Первая" - на 185 млрд рублей. К другому европейскому депозитарию - Clearstream - сейчас подано девять исков.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.