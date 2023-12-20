Электросамокаты включат в перечень продукции для обязательной сертификации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрило включение электросамокатов и электродвигателей общего пользования в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации.

Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ по итогам заседания комиссии, прошедшего под председательством вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Решение было принято "в связи с необходимостью обеспечения безопасности граждан и снижения количества ДТП (в части электрических средств индивидуальной мобильности) и выработки мер, направленных на добросовестную конкуренцию отечественных производителей (в части электродвигателей)".

"В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП", - отметил Мантуров, слова которого приведены в сообщении.

В его заявлении говорится, что введение обязательной сертификации призвано исключить случаи обмана недобросовестными импортерами российских потребителей, а также позволит улучшить конкурентную среду в интересах российских производителей

По его словам, в РФ будет разработан межгосударственный стандарт, предусматривающий требования и методы исследований ЭСИМ.