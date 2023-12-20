Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Электросамокаты включат в перечень продукции для обязательной сертификации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрило включение электросамокатов и электродвигателей общего пользования в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации.

Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ по итогам заседания комиссии, прошедшего под председательством вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Решение было принято "в связи с необходимостью обеспечения безопасности граждан и снижения количества ДТП (в части электрических средств индивидуальной мобильности) и выработки мер, направленных на добросовестную конкуренцию отечественных производителей (в части электродвигателей)".

"В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП", - отметил Мантуров, слова которого приведены в сообщении.

В его заявлении говорится, что введение обязательной сертификации призвано исключить случаи обмана недобросовестными импортерами российских потребителей, а также позволит улучшить конкурентную среду в интересах российских производителей

По его словам, в РФ будет разработан межгосударственный стандарт, предусматривающий требования и методы исследований ЭСИМ.

Минпромторг Денис Мантуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляция в РФ с 12 по 18 декабря составила 0,18%, годовая выросла до 7,2%

Рост цен на яйца с 12 по 18 декабря сохранился на уровне 4,6%

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы

FESCO запустила морской контейнерный сервис между Египтом и Новороссийском

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });