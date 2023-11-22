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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Число аварий с участием электросамокатов в РФ с начала года выросло втрое

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и раненых в них выросло более чем на 200% за девять месяцев 2023 года по сравнению с прошлым годом, сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

"За девять месяцев 2023 года в России произошло 2 647 ДТП с участием СИМ. В них пострадали 2 723 человека, погибли - 31. За аналогичный период 2022 года произошло 838 таких аварий, ранения в них получили 870 человек, погибли 19", - сказал Митрошин в среду на "круглом столе" в Совете Федерации, комментируя данные презентации Научного центра.

Согласно представленным материалам МВД, рост числа раненых в ДТП в процентном соотношении составил 213%, количества аварий - 215%, погибших - 63,2%.

По данным Научного центра, из всех погибших в текущем году 30 граждан являлись водителями СИМ, еще один человек - пешеход, оказавшийся под колесами владельца средства индивидуальной мобильности.

МВД РФ
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