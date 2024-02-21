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Мосгордума поддержала внесение в КоАП РФ поправок о передвижении на самокатах

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мосгордума поддержала федеральную законодательную инициативу о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), устанавливающих административную ответственность для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Решение было принято на заседании столичного парламента в среду. За проект проголосовали 37 депутатов, воздержались двое.

"Предлагаю ввести в КоАП Российской Федерации новый субъект ответственности – "лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности". Внесение соответствующих изменений предусмотрено в статьи 12.27, 12.29, 12.30 Кодекса. Это позволит избежать разночтений в правоприменительной практике, системно подойти к оценке общественной опасности СИМ", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на заседании.

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Законопроект также предусматривает ряд административных наказаний для таких лиц. Предлагается установить штрафы от 1000 до 1500 рублей за оставление пользователем СИМ места ДТП, а также за передачу управления СИМ лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Штраф 30 тыс. рублей предусмотрен за употребление алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ после ДТП или остановки сотрудником полиции.

Кроме того, законопроект предусматривает ограничения на использование мобильного телефона без гарнитуры во время движения, устанавливает ответственность за неоказание помощи пострадавшему в ДТП и невыполнение ряда иных обязанностей в связи с ДТП, таких как вызов скорой медицинской помощи и полиции.

Шапошников отметил, что использование СИМ в больших городах стало массовым, растет парк СИМ. "Согласно данным Минтранса России, на начало 2023 года в целом по Российской Федерации в прокате находилось почти 192 тыс. СИМ, а с учетом частных СИМ общий парк эксплуатируемых СИМ составил 750 тыс. штук. К концу 2023 года число только прокатных СИМ увеличилось в 1,5 раза и достигло 300 тыс. штук, из них 60 тыс. у нас работает в Москве. Неуклонно росли и продажи СИМ частным лицам, так что есть основания считать, что весной текущего года в России на дорогах и тротуарах появится около миллиона СИМ", - сказал он.

Председатель Мосгордумы напомнил, что 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД РФ, закрепившие понятие "средство индивидуальной мобильности" и основные правила их использования. Тем не менее эти изменения не сопровождались корреспондирующими изменениями в КоАП РФ, соответственно не получили должного подкрепления в виде наказания за их нарушение.

По его словам, несмотря на предпринятые шаги, число аварий с участием СИМ стремительно растет. За девять месяцев 2023 года число таких ДТП в стране увеличилось на 216%, всего было зарегистрировано 2647 аварий, в результате пострадали 2723 человека, 31 человек погиб. В столице за 10 месяцев прошлого года произошло 805 ДТП с участием СИМ – в четыре раза больше, чем в 2022 году.

Мосгордума предлагает предусмотреть вступление в силу предлагаемых изменений в КоАП РФ с 1 апреля 2024 года, то есть до начала массового прокатного сезона. Законопроект будет внесен в Госдуму и направлен в правительство РФ для получения требуемого официального отзыва.

Москва Мосгордума
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