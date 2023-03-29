Micron получила рекордный убыток во II финквартале и сократила выручку более чем вдвое

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology завершил второй финансовый квартал 2023 года с рекордным чистым убытком и сократил выручку более чем вдвое в годовом сопоставлении. Об этом сообщается в пресс-релизе и презентации компании.

По итогам финквартала, завершившегося 2 марта, чистый убыток составил $2,31 млрд, или $2,12 на акцию, против чистой прибыли в размере $2,26 млрд, или $2,00, годом ранее. По данным FactSet, это крупнейший квартальный убыток в истории компании.

Скорректированный убыток (non-GAAP) составил $1,91 на акцию против $0,67 на акцию, ожидавшихся опрошенными FactSet аналитиками.

Выручка сократилась до $3,69 млрд с $7,79 млрд годом ранее. Аналитики прогнозировали $3,71 млрд.

Micron списала стоимость запасов на $1,43 млрд во втором финквартале, а чистые капитальные вложения составили $2,16 млрд.

Компания испытывает трудности в связи с ухудшением конъюнктуры на рынке чипов памяти и снижением спроса на персональные компьютеры, смартфоны и облачные серверы, отмечает MarketWatch.

Тем не менее генеральный директор Micron Санджай Мехротра ожидает перехода к постепенному росту выручки в ближайшие кварталы. В третьем финквартале производитель рассчитывает получить выручку в размере $3,5-3,9 млрд.

Компания также прогнозирует, что в этом году численность ее персонала снизится на 15% в результате оттока рабочей силы и практически завершившегося сокращения штата. В предыдущем финквартале сообщалось о планах сократить 10% сотрудников.

Акции Micron на предварительных торгах в среду дорожают на 2,7%.