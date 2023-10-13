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Британский регулятор одобрил сделку Microsoft по покупке Activision

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Британский антимонопольный регулятор одобрил сделку Microsoft Corp. по покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard.

Это позволит компаниям закрыть сделку объемом порядка $70 млрд, объявленную еще в начале 2022 года.

Ранее в текущем году Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании заблокировало сделку, посчитав, что она негативно повлияет на конкуренцию в сфере облачного гейминга в стране. Microsoft, однако, предложила новый вариант сделки, включающий продажу прав на облачные игры Activision французской компании Ubisoft Entertainment.

Британский регулятор согласился рассмотреть новые условия, посчитав, что они предусматривают важные изменения, которые в значительной мере устраняют опасения, возникшие у него ранее в этом году.

Как говорится в сообщении CMA, опубликованном в пятницу, новый вариант сделки означает передачу прав на контент в руки сильного и независимого конкурента.

"Такие условия не позволят Microsoft ограничивать конкуренцию в сфере облачного гейминга по мере развития этого рынка, а также обеспечат сохранение конкурентных цен и услуг для британских геймеров", - заявил регулятор.

В связи с этим CMA приняло решение одобрить сделку.

Activision Blizzard - разработчик таких известных серий игр для приставок и компьютеров, как Call of Duty, Diablo и World of Warcraft, а также Candy Crush для мобильных устройств.

Microsoft сообщила о намерении купить Activision за $69 млрд в январе 2022 года. В мае 2023 года эту сделку одобрила Европейская комиссия.

Activision Blizzard Microsoft Великобритания
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