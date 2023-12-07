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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Международные резервы РФ с 24 ноября по 1 декабря выросли на $5,4 млрд

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 1 декабря составили $592,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 24 ноября международные резервы равнялись $587,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $5,4 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ
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