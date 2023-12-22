ВТБ за 11 месяцев получил 417,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ в ноябре заработал чистую прибыль по МСФО в размере 14,7 млрд рублей, за 11 месяцев - 417,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

"Мы находимся ровно в траектории достижения таргета "430 плюс" миллиардов рублей", - заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя финансовые результаты.

Чистые процентные доходы банка в ноябре составили 64,9 млрд рублей, чистая процентная маржа - 2,9%.

"Мы видим, что эффект повышения ставок пока компенсируется ростом портфеля и перекладыванием клиентов в более высокодоходные депозитные продукты частично даже с потерей ранее накопленных процентов", - отметил он.

Чистые комиссионные доходы в ноябре снизились до 16,5 млрд рублей с 20,5 млрд рублей месяцем ранее. По словам Пьянова, это связано с уменьшением объемов банкострахования в условиях жесткого макропруденциального регулирования со стороны ЦБ.

Он также рассказал, что в ноябре банк переоценил ряд нефинансовых активов и списал большое количество нематериальных активов, что привело к разовым убыткам в размере 12,5 млрд рублей.

"Мы списали наши инвестиции в розничный мобильный онлайн-банк в приложении Телеграм. Вы помните, что некоторое время назад Роспотребнадзор запретил использовать банковские приложения в Телеграме. А также старые не поддерживающиеся решения мобильного банка в розничном бизнесе на базе IOS. Обесценение непрофильных активов связано с продолжающимся давлением высоких реальных ставок и сложностью в окупаемости некоторых нефинансовых непрофильных активов", - пояснил Пьянов, уточнив, что на списание нематериальных активов пришлось 6,4 млрд рублей убытков.

ВТБ стал оказывать услуги через онлайн-банк в Телеграме в январе 2023 года. Этот канал служил альтернативой мобильному приложению банка, которое было удалено из AppStore и Google Play после введения блокирующих санкций США против ВТБ. Работа банка в Telegram была поставлена под вопрос после вступления 1 марта в силу закона, запрещающего финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных поручений, информации о переводах и других данных. В конце июня ВТБ сообщил о переносе своего цифрового банка в социальную сеть "ВКонтакте" (VK Мессенджер). При этом у клиентов сохранился доступ к чат-боту банка в Телеграме для получения финансовых консультаций, отмечали в ВТБ.

Расходы банка на резервы в ноябре составили 14,4 млрд рублей (стоимость риска - 0,7%), административно-управленческие расходы - 42,3 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель в ноябре замедлил рост до 2,5% с 3,3% месяцем ранее, розничный портфель - до 1,4% с 2%. Ипотечный портфель банка вырос на 2,4% (две трети выдач пришлись на льготные программы ипотеки), портфель потребительских кредитов - на 1%.

По словам Пьянова, ВТБ старается вписывать выдачи потребительских кредитов в новое макропруденциальное регулирование. К примеру, банк начал просить у клиентов справки 2НДФЛ, чтобы кредиты, подтвержденные этим документом, могли попасть в категорию ссуд, которые не ограничены макропруденциальными лимитами.

Средства юридических лиц в ноябре выросли на 0,5% (5,3% месяцем ранее), средства физических лиц увеличились на 3,6% (1%).

На 1 декабря норматив достаточности общего капитала Н1.0 составил 9,5% (минимально допустимое значение - 8%), норматив достаточности базового капитала Н1.1 - 6,1% (минимально допустимое значение - 4,5%).