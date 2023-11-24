ВТБ за 10 месяцев получил 402,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ в октябре заработал чистую прибыль по МСФО в размере 26,8 млрд рублей, в целом за 10 месяцев - 402,8 млрд рублей, показав рентабельность капитала на уровне 14,7% и 25,3% соответственно, свидетельствует отчетность госбанка.

"За 10 месяцев 2023 года мы де-факто отбили две трети убытка 2022 года (612,8 млрд руб. - ИФ) и находимся на хорошем пути, когда менее чем за два года мы перекроем убытки, которые в рамках негативных событий 2022 года группа ВТБ понесла. И это в принципе для нас является очень хорошим результатом с точки зрения срока восстановления нашего капитала", - заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы видим, что мы явно закончим год выше 400 млрд рублей, объективно оставшиеся два месяца позволяют нам говорить, что прибыль будет более 430 млрд рублей", - добавил он.

Чистые процентные доходы банка в октябре составили 64,1 млрд рублей, чистая процентная маржа - 2,9% (за 10 месяцев - 634,9 млрд рублей и 3,1% соответственно). Чистые комиссионные доходы за месяц составили 20,5 млрд рублей, с начала года - 178,7 млрд рублей.

Прочие операционные доходы в октябре составили 3,4 млрд рублей, за 10 месяцев - 141,7 млрд рублей.

Расходы на резервы в октябре составили 22,3 млрд рублей, из них по корпоративным кредитам - 13,9 млрд рублей, что соответствует стоимости риска на уровне 1,6% по сравнению с нормальным для банка значением менее 1%.

"Это связано с тем, что мы вступили в достаточно долгий период повышенной ключевой ставки, и по ряду заемщиков в крупном корпоративно-инвестиционном бизнесе мы вынуждены были предусмотреть сценарий, когда долгий период повышенной ключевой ставки в 15% годовых по сути может повлиять на возможность заемщиков в будущем обслуживать по оригинальному графику свои кредиты. Прежде всего, это связано с инвестиционными проектами, с застройщиками по проектному финансированию, застройщиками коммерческой недвижимости, не обеспеченной (счетами) эскроу", - пояснил Пьянов,

По его словам, октябрьское дорезервирование является разовым эффектом, покрывающим весь период ожидаемого срока повышенной ключевой ставки в районе 15% до третьего квартала 2024 года. "Если окажется так, что повышения ставок в этот период будут более резкими или же период перехода к снижению будет более медленным, это может внутри уже 2024 года каким-то образом скорректировать наш подход. Но в 2023 году, мы считаем, что корректно отражаем экономические и макроэкономические реалии сейчас", - отметил первый зампред, добавив, что компании пока не обращаются в банк за реструктуризацией кредитов с плавающими ставками, так как повышение ключевой ставки произошло в конце октября.

Административно-управленческие расходы в октябре составили 34,7 млрд рублей, за 10 месяцев - 307,1 млрд рублей.

Несмотря на рост ключевой ставки, корпоративный кредитный портфель в октябре продолжил расти, показав плюс 3,3%, а без учета валютной переоценки - плюс 4,1%. Розничное кредитование за месяц увеличилось на 2%. С начала года кредиты юрлицам выросли на 17,6%, физлицам - на 21,8%.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 октября составила 3,4% (4,1% на конец 2022 года).

Средства юридических лиц за месяц выросли на 5,3% (с учетом валютной корректировки средства юридических лиц увеличились на 6,1%), с начала года - на 15,3%. Средства физических лиц увеличились на 1%, с начала года - на 17,9%.

На 1 ноября норматив достаточности капитала Н1.0 (общий) составил 9,1% (минимально допустимое значение - 8%), Н1.1 (базовый) - 6% (минимально допустимое значение - 4,5%), Н1.2 (основной) - 8,5% (минимально допустимое значение - 6%).

Прогноз

В 2024 году прибыль ВТБ может сложиться в диапазоне 300-400 млрд рублей, заявил Пьянов.

"По сути, за 10 месяцев 2023 года мы де-факто отбили две трети убытка 2022 года и находимся на хорошем пути, когда менее чем за два года мы перекроем убытки, которые в рамках негативных событий 2022 года группа ВТБ понесла. И это в принципе для нас является очень хорошим результатом с точки зрения срока восстановления нашего капитала", - заявил Пьянов.

"Убыток 2022 года - 612 млрд рублей, 400 млрд рублей по факту мы уже закрыли за 10 месяцев. 430 млрд рублей плюс закроем по всему году. Разница означает, что нам достаточно еще менее 200 млрд рублей заработать в 2024 году, чтобы перекрыть за два неполных года убыток прошлого года. 200 млрд рублей мы точно сделаем. Сделаем ли мы 400 млрд рублей? С большой вероятностью - нет, в силу реализации процентного риска. Но какой будет наш таргет по прибыли - мы когда будем год раскрывать, это все подробно расскажем. Я ожидаю прибыль 2024 года меньше 400 млрд рублей, но больше 300 млрд рублей. В каком диапазоне остановимся, ближайшее будущее покажет", - отметил топ-менеджер.

В настоящее время банк заканчивает подготовку новой стратегии развития. По словам Пьянова, стратегическая финансовая модель группы будет предусматривать рост прибыли к 2026 году и рост возврата на капитал по сравнению с нормализованными после вычета разовых эффектов значениями 2023 года.