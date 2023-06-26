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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:26

ВТБ с июля перенесет свой онлайн-банк из Телеграма во "ВКонтакте"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ВТБ с 1 июля перенесет свой онлайн-банк из Телеграма в социальную сеть "ВКонтакте", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"ВТБ видит перспективы в быстром развитии отечественных сервисов, поэтому мы фокусируемся на развитии платформы в "ВКонтакте" и с 1 июля переводим на нее цифровой банк в Телеграме", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом у клиентов сохранится доступ к чат-боту банка в Телеграме для получения финансовых консультаций, отметили в ВТБ.

Цифровой банк ВТБ в VK Мессенджере был запущен в конце апреля. Сообщалось, что он позволит совершать большинство популярных операций, не покидая социальную сеть "ВКонтакте". На данный момент клиенты в среднем заходят в него раз в неделю, самые популярные услуги - просмотр баланса (90%) и перевода средств через СБП (60%). В дальнейшем планируется внедрить возможность оплаты через него, в том числе по QR-коду.

ВТБ стал оказывать услуги через онлайн-банк в Телеграме в январе. Этот канал служил альтернативой мобильному приложению банка, которое было удалено из AppStore и Google Play после введения блокирующих санкций США против ВТБ. Работа банка в Telegram была поставлена под вопрос после вступления 1 марта в силу закона, запрещающего финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных поручений, информации о переводах и других данных.

ВТБ
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