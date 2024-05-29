"Новошип" по итогам 2023 года может увеличить дивидендные выплаты в 12 раз

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") рекомендовал акционерам на годовом собрании 28 июня принять решение о выплате финальных дивидендов за 2023 год в размере 0,5 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию номиналом 1 рубль, сообщил "Новошип".

Уставный капитал "Новошипа", согласно его отчету за 2023 год, равен 315 629 119 рублям, он разделен на 286 836 224 обыкновенные и 28 792 895 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Таким образом, на выплату финальных дивидендов предлагается направить 157,815 млн рублей.

Ранее "Новошип" направил на выплату промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года 11 488,9 млн рублей (по 36,4 рубля на акцию). Это наибольший объем дивидендов компании (как промежуточных, так и годовых), утвержденных к выплате.

Таким образом, суммарный объем выплат компании за прошлый год может составить рекордные 11 646,7 млн рублей (36,9 рубля на акцию).

По итогам 2022 года "Новошип" направил на выплату дивидендов суммарно 946,887 млн рублей из расчета 3 рубля на все виды акций. Таким образом, дивидендные выплаты за 2023 год могут вырасти в 12,3 раза.

Прежде дивидендные выплаты компании не превышали 10,258 млрд рублей, такой объем был выплачен по итогам 2020 года (с учетом промежуточных - по 32,5 рубля на акции обоих видов).

В 2023 году пароходство увеличило чистую прибыль по РСБУ в 70 раз по сравнению с показателем 2022 года, до 12,351 млрд рублей