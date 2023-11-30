Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев уточнен до 1,05 трлн рублей с 1,235 трлн рублей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет России в январе-октябре, по уточненным данным Федерального казначейства, исполнен с дефицитом в размере 1,05 трлн рублей, что меньше ранее опубликованной оценки Минфина (1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП).

Месяцем ранее дефицит, по уточненной оценке Казначейства, составлял 1,450 трлн рублей. Таким образом, профицит в октябре составил порядка 400 млрд рублей.

Оценка доходов за десять месяцев практически не изменилась по сравнению с данными Минфина - 23,107 трлн рублей, расходы же Казначейство оценило ниже - 24,157 трлн рублей против 24,341 трлн рублей.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В конце сентября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит может быть и меньше 2%, а в начале октября президент Владимир Путин назвал еще более оптимистичную оценку - в районе 1%. В конце ноября министр финансов подтвердил ожидания на уровне около 1% ВВП.