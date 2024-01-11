Дефицит бюджета РФ в 2023 году составил 3,24 трлн рублей, или 1,9% ВВП

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в 2023 году, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,241 трлн рублей, или 1,9% ВВП.

Законом на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что министерство ожидает дефицит в номинальном выражении на уровне плановых значений, а в соотношении к ВВП ниже плана.

"Мы планировали на текущий год дефицит чуть меньше 3 трлн рублей, 2,9 трлн рублей, если быть точным. Этот же показатель мы и ожидаем по году, потому что у нас увеличились, с одной стороны, расходы в связи с новыми задачами, но и подросли доходы. Общие параметры в номинальном выражении дефицита 2,9 трлн рублей остались практически неизменными, то есть мы ожидаем сохранение этого показателя. В процентном отношении к ВВП, конечно, будет меньше, чем 2%. Мы сейчас ожидаем дефицит около 1,5%", - пояснял он в конце декабря.

При этом министр отмечал, что финальная оценка исполнения бюджета в отношении к ВВП будет зависеть от того, "какой объем ВВП мы получим после всех уточнений и пересчетов". "Поэтому дефицит может быть и поменьше, чем 1,5%. Исходя из сегодняшних оценок номинального объема ВВП, это около 1,5% ВВП, что меньше, чем мы изначально планировали", - сказал он.

По предварительным данным, в январе-ноябре дефицит был на уровне 878 млрд рублей, или 0,5% ВВП, по уточненной оценке - 748 млрд руб. Таким образом, в декабре на фоне традиционного для этого месяца скачка расходов дефицит составил более 2 трлн рублей (2,363 трлн или 2,493 трлн рублей).

Доходы бюджета составили в 2023 году 29,123 трлн рублей, расходы - 32,364 трлн рублей.

Как отмечает Минфин, доходы в прошлом году превысили уровень 2022 года на 4,7%, расходы - на 4%.

Ненефтегазовые доходы составили 20,301 трлн рублей и увеличились на 25% год к году, а также на 3,1 трлн рублей были выше плановых на год. Поступление НДС составило 11,614 трлн рублей (на 21,6% больше 2022 года), налога на прибыль - 1,919 трлн рублей (рост на 14,9%).

Нефтегазовые доходы составили 8,822 трлн рублей, снизившись по сравнению с 2022 годом на 23,9%, что Минфин связывает с высокой базой предыдущего года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Дополнительные нефтегазовые доходы (сверх базового уровня в 8 трлн рублей, который в прошлом году использовался для определения объемов пополнения Фонда национального благосостояния) составили 822 млрд рублей.