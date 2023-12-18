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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

РФ собрала 117 млрд руб. от введенных с 1 октября "курсовых" экспортных пошлин

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ с момента введения "курсовых" экспортных пошлин 1 октября 2023 года собрала с компаний-экспортеров 117 млрд рублей, сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Нагрузка на бизнес, я считаю, что небольшая. Начиная с 1 октября мы собрали экспортных пошлин по этим решениям, которые вступили, порядка 117 млрд рублей. Понимаете, на общем фоне 6,5 трлн (плановое задание ФТС по перечислениям в бюджет на 2023 г. - ИФ) 117 млрд - это незначительная цифра", - сказал он.

ЭкономикаВ 2023-34 гг. от "курсовых" экспортных пошлин планируется поступление 755,3 млрд руб.Читать подробнее

Давыдов напомнил, что решение о введении пошлины, привязанной к курсу доллара, на широкий круг несырьевых товаров было направлено на стабилизацию курса рубля и ценовой ситуации на внутреннем рынке. По словам врио главы ФТС, на момент введения пошлины экспортные поставки за рубеж с учетом курсовых разниц были гораздо привлекательнее для компаний, чем поставки на внутренний рынок.

"Поставки за рубеж становились гораздо более выгодными, привлекательными, маржинальность огромная по сравнению с поставками на внутренний рынок. В этой связи правительство приняло решение ввести экспортные пошлины, которые действительно стабилизировали ситуацию. И помогли, в том числе стабилизировать курс рубля к иностранным валютам", - отметил чиновник.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб. за доллар США составляет 4%, при 85-90 руб./$ - 4,5%, при 90-95 руб./$ - 5,5%, при 95 руб. /$ и более - 7%.

ФТС Руслан Давыдов
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