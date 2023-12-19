Из-под экспортных курсовых пошлин выведут лекарства, зефир и пастилу

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле решила исключить из-под действия так называемых курсовых экспортных пошлин ряда товаров, зависимых от импорта ключевых компонентов, а также отдельных высокотехнологичных товаров.

Об этом журналистам сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Предложения были сформированы на основе консультаций с бизнесом с целью поддержания привлекательности экспортных поставок и сохранения приемлемого уровня рентабельности компаний", - уточнили в секретариате.

Так, пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и иные товары.

Соответствующее постановление правительства будет подготовлено Министерством экономического развития.

Планируется, что исключения начнут действовать во второй половине января 2024 года.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 рублей за доллар США составляет 4%, при 85-90 рублей за доллар- 4,5%, при 90-95 рублей за доллар - 5,5%, при 95 рублей за доллар и более - 7%.

Федеральная таможенная служба с момента введения "курсовых" экспортных пошлин 1 октября 2023 года собрала с компаний-экспортеров 117 млрд рублей, сообщил 18 декабря врио главы ФТС Руслан Давыдов.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждает с правительством включение в стабилизационную оговорку в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) экспортных пошлин, заявил 18 декабряпрезидент бизнес-объединения Александр Шохин. По его словам, некоторые компании приостановили вложения в рамках этого механизма после введения с 1 октября 2023 года привязанной к курсу доллара экспортной пошлины на широких круг несырьевых товаров.

"В СЗПК нет стабилизационной оговорки по экспортным пошлинам. А сейчас после октябрьского повышения экспортной пошлины многие компании на hold поставили свои проекты, которые входят в СЗПК, в соглашения в эти, потому что очень существенно поменялась фискальная нагрузка. Мы поэтому сейчас пытаемся убедить правительство в поправках в законодательство о СЗПК все-таки стабилизационную оговорку распространить на всю фискальную нагрузку", - сказал глава РСПП.

"Минфин, правда, сопротивляется - говорит, что не для того мы не включили когда-то это, чтобы сейчас идти навстречу. А это очень важный момент - предсказуемость и определенность. А поскольку сейчас мы вовлечены в электоральный процесс все, бизнес хотел бы, чтобы нас услышали", - добавил Шохин.