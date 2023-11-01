"Силовые машины" ввели производство лопаток для газовых турбин в Петербурге

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - АО "Силовые машины" ввело в эксплуатацию производство литых лопаток для газовых турбин на своем предприятии в Петербурге, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Там был построен производственный комплекс и внедрена технология литья лопаток по выплавляемым моделям.

Общая площадь производства превышает 6 тысяч кв. метров. Инвестиции в проект - более 6 млрд рублей, из них 2,4 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготных займов.

Мощность нового производства достигает 16 комплектов литых лопаток газовых турбин в год (с возможностью увеличения до 24 комплектов в год). Один комплект состоит из порядка 550 единиц литых лопаток. Текущий объем выпуска сможет удовлетворить потребности в лопатках собственного производства компании, а также позволит обеспечить ими сервис газовых турбин, в том числе стороннего производства.

"Это производство способно не только поставлять лопатки для новых газовых турбин, но и участвовать в важной задаче по сервису и обслуживанию тех турбин, которые уже работали и будут работать", - сказал на церемонии замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов.

Используемые в производстве материалы созданы российскими предприятиями.

"Силовые машины" создают мощности для выпуска 8 газовых турбин в год. Также компания обеспечит сервис газовых турбин, в том числе стороннего производства, включая производство и поставку запасных частей.

В настоящее время "Силмашины" ведут также работы над газовой турбиной типа ГТЭ-65. Планируемый срок готовности головного образца турбины - 2024 год.

В декабре 2022 года завершено производство и проведены испытания головного образца газовой турбины большой мощности ГТЭ-170. Первая серийная газовая турбина ГТЭ-170 будет изготовлена до конца 2023 года.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом.