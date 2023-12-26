РФ выполнила программу государственных заимствований на 2023 год

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 27 декабря проводиться не будут в связи с выполнением программы государственных заимствований Российской Федерации на 2023 год, говорится в сообщении министерства финансов России, размещенном на его официальном сайте.

Минфин РФ в 2023 году разместил ОФЗ на общую сумму 2,845 трлн рублей по номиналу, причем большая часть заимствований была сделана в первом полугодии, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". Первоначальный план по заимствованиям на год составлял около 3,5 трлн рублей (2,5 трлн рублей было предусмотрено программой заимствований; дополнительно к этому были внесены поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие занять еще 1 трлн рублей, чтобы заместить использование средств ФНБ). Однако благодаря наблюдавшемуся с середины года улучшению ситуации с поступлением средств в бюджет и нежеланию Минфина привлекать ресурсы по высоким ставкам план заимствований был сокращен.

Первые два квартала 2023 года Минфин незначительно недовыполнял свои планы по размещениям ОФЗ, которые были довольно значительными. Во втором квартале были размещены бумаги на 835,88 млрд рублей при плане в 850 млрд рублей, то есть на 98,3%, в первом - на 738,42 млрд рублей по номиналу, что составило 92,3% от квартального плана в 800 млрд рублей.

Третий квартал поставил перед Минфином дополнительные вызовы: в августе ведомство было вынуждено пропустить один из аукционных дней (16 августа) на фоне скачка волатильности после повышения ключевой ставки ЦБ до 12% годовых на внеочередном заседании, а 6 и 27 сентября первичные аукционы были объявлены, но не состоялись из-за отсутствия заявок с приемлемым уровнем цен. Таким образом, в третьем квартале были размещены бумаги лишь на 700,1 млрд рублей при плане в 1 трлн рублей (то есть план размещения был выполнен лишь на 70%). По мнению аналитиков, такая ситуация сложилась в связи с нежеланием участников рынка покупать ОФЗ с постоянным купоном в условиях сформировавшихся ожиданий дальнейшего повышения ставки ЦБ.

На этом фоне министр финансов РФ Антон Силуанов в конце сентября заявил о сокращении программы внутренних заимствований на 2023 год. "Мы тут посоветовались в министерстве финансов, в правительстве и решили ограничить заимствования в текущем году. Где-то, наверное, на триллион рублей снизить программу. Пускай сидят теперь (банки - ИФ) и кредитуют экономику, а не бюджет", - сказал тогда Силуанов.

В результате план по размещению ОФЗ на четвертый квартал был установлен Минфином всего в 500 млрд рублей по номинальной стоимости. С этой задачей ведомство смогло довольно легко справиться, набрав нужную сумму уже в начале декабря. Всего же за четвертый квартал Минфин смог разместить гособлигации на сумму 571,09 млрд рублей.