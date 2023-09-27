Минфин в III квартале разместил ОФЗ чуть более чем на 700 млрд рублей

Квартальный план был выполнен лишь на 70%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансовв III квартале 2023 года разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму чуть более 700 млрд рублей по номиналу, выполнив квартальный план лишь на 70%.

План Минфина по размещению ОФЗ в третьем квартале составляет 1 трлн рублей по номинальной стоимости. Ведомство поступательно увеличивает план (в I квартале - 800 млрд рублей, во II квартале - 850 млрд рублей), при этом в первом полугодии отставание от запанированных объемов было относительно небольшим. Во II квартале были размещены бумаги на 835,9 млрд рублей, в I квартале - 738,4 млрд рублей.

Текущий квартал поставил перед Минфином дополнительные вызовы: в августе ведомство было вынуждено пропустить один из аукционных дней (16 августа) на фоне скачка волатильности на рынке после повышения ключевой ставки ЦБ до 12% годовых на внеочередном заседании, а 6 и 27 сентября первичные аукционы были объявлены, но не состоялись из-за отсутствия заявок с приемлемым уровнем цен.

Таким образом, в III квартале были размещены бумаги лишь на 700,1 млрд руб. Причем с разбивкой по месяцам размещения шли по убывающей: июле - на сумму 363,975 млрд рублей, в августе - на 245,813 млрд рублей, а в сентябре - лишь на 90,31 млрд рублей.

По мнению аналитиков, такая ситуация на рынке сложилась в связи с нежеланием его участников покупать классические ОФЗ-ПД с постоянным купоном в условиях сформировавшихся еще летом и сохраняющихся в настоящее время ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России для сдерживания инфляционных процессов. При этом Минфин пока сдержанно относится к наращиванию объемов размещения облигаций ОФЗ-ПК с плавающей ставкой (флоатеров), которые пользуются у инвесторов, в частности у крупных российских банков, большим спросом, нежели классические бумаги.

Стратегия ВТБ на внутреннем долговом рынке остается неизменной: банк не будет в нынешних условиях приобретать классические ОФЗ, а бумаги с плавающим купоном готов покупать в больших объемах. "Мы готовы покупать, я Минфину об этом сказал. Но только флоатеры, потому что при такой ставке и с трендом к ее повышению фиксированные брать опасно", - сказал глава ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума 12 сентября.

"А так мы готовы расширять (участие в аукционах по размещению ОФЗ - ИФ), мы говорили, что мы можем и полтриллиона (рублей - ИФ), или до триллиона еще взять. Но флоатеры", - подчеркнул Костин.