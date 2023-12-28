Банк России сообщил, как будет проводить операции с валютой в I полугодии 2024 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день, говорится в сообщении ЦБ.

Ранее сообщалось, что Минфин с 7 декабря по 12 января направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 244,8 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит 11,7 млрд рублей.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществлять продажу валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с 9 по 12 января ЦБ будет продавать валюту на 0,9 млрд рублей в день. Объем операций в остальные дни будет понятен после объявления Минфином суммы операций по бюджетному правилу.

Банк России ранее заявил о возобновлении с января 2024 года операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Ежедневный объем операций в 2024 году будет определяться исходя из анонсируемых Минфином на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на сальдированную величину следующих операций:

- разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций в рамках бюджетного правила (1,529 трлн рублей) и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год (2,900 трлн рублей). Это предполагает продажу валюты в размере 1,371 трлн рублей (с учетом равномерного распределения на весь 2024 год - 5,53 млрд рублей в день);

- продаж валюты в рамках инвестирования ФНБ в разрешенные финансовые активы во II полугодии 2023 года - I полугодии 2024 года. Объем чистого инвестирования средств ФНБ по итогам II полугодия 2023 года составил 731 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на I полугодие 2024 года - 6,24 млрд рублей в день).

В конце июня 2024 года Банк России опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на II полугодие 2024 года с учетом данных Минфина об объеме инвестирования средств ФНБ за I полугодие 2024 года.