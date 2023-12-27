Рост цен на яйца в РФ с 19 по 25 декабря замедлился до 3,95%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Комплекс активных мер, предпринятых в РФ для пополнения рынка яиц и снижения цен на них, привели к тому, что темпы роста цен начали замедляться.

Как сообщил Росстат в среду, с 19 по 25 декабря яйца подорожали на 3,95%, хотя две предыдущие недели рост составлял 4,6%.

С начала года цены повысились на 59%. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке в настоящее время.

В 54 регионах яйца подорожали на 0,1-5%, в 26 - на 5,1-10,2%. В Псковской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В трех субъектах цены снизились на 0,1-0,3%.

Снижение цен на мясо кур, начавшееся тремя неделями ранее, с 19 по 25 декабря ускорилось до 0,8% с 0,6%. В 51 регионе это мясо подешевело на 0,1-4,9%, в шести цены на него не изменились, в 28 - выросли на 0,1-4,7%. По сравнению с началом года курятина остается дороже на 27,7%.

Остальные виды мяса продолжают дорожать. Так, цены на свинину за неделю повысились на 0,1% (на 0,13% неделей ранее), на говядину - на 0,3% (на 0,3%), на баранину - также на 0,3% (на 0,25%). С начала года свинина подорожала на 12,9%, говядина - на 7,1%, баранина - на 17,6%.