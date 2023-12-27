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ФАС возбудила дело в отношении производителей яиц в Волгоградской области

ФАС возбудила дело в отношении производителей яиц в Волгоградской области
Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении четырех производителей куриных яиц в Волгоградской области из-за роста цен на продукцию в декабре.

"Волгоградское УФАС России выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны ООО "Городищенская птицефабрика", АО "Птицефабрика "Волжская", АО "Агрофирма "Восток" и ОАО "Степное". В декабре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45% до 100% на куриные яйца в сравнении с октябрем", - сообщила пресс-служба федерального ведомства.

Дело возбуждено по признакам заключения картельного соглашения, в случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы, уточнили в ФАС.

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Также нарушения были выявлены при установлении розничных цен на яйца в Саратовской области. "В рамках совместной проверки Саратовского УФАС России и региональной прокуратуры зафиксированы признаки нарушения ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") антимонопольного законодательства. В Самойловском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение, стоимость яиц превышала установленную в других муниципалитетах, в которых признаки доминирующего положения отсутствуют. Компании выдано предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение стоимости куриных яиц", - сообщили в ФАС, отметив, что в случае невыполнения требований службы в отношении ритейлера будет возбуждено дело по факту злоупотребления доминирующим положением.

В ФАС напомнили, что уже возбуждено шесть антимонопольных дел против производителей куриных яиц в Кировской, Воронежской, Ивановской и Кемеровской областях, а также в других регионах.

Антимонопольное ведомство рекомендовало регионам заключать с участниками рынка соглашения о стабилизации цен на куриные яйца. По итогам проведенных в субъектах РФ совещаний с участием ФАС такие соглашения уже заключены в 10 регионах: в Иркутской, Кировской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Томской и Тюменской областях. "В результате заключения соглашений в этих регионах цены на указанные продукты уже начали снижаться", - заявили в пресс-службе ФАС.

В среду Росстат опубликовал очередные данные о динамике потребительских цен. По данным статистического ведомства, рост цен на яйца с 19 по 25 декабря замедлился до 3,95% с 4,6% в предыдущие две недели. С начала года цены повысились на 59%. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке в настоящее время.

ФАС Волгоградская область
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