Приоритетом Минфина остается преобладание "классики" в структуре внутреннего долга

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российский Минфин по-прежнему отдает предпочтение инструментам с фиксированной ставкой: их доминирование в структуре внутренних заимствований должно сохраняться.

"На мой взгляд, мы как суверенный заемщик тоже справились (с задачами в уходящем году - ИФ). Программа 2023 года у нас выполнена практически на 100%, мы привлекли порядка 2,5 трлн рублей долгового финансирования. При этом важно, что в структуре наших размещений преобладают долгосрочные фиксы, что для нас остается ключевым приоритетом", - сказал директор департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов, выступая на конгрессе Cbonds в Санкт-Петербурге.

"На следующий год перед нами стоит еще более амбициозная задача: предстоит привлечь свыше 4 трлн рублей нового долга", - отметил он.

Программу внутренних заимствований на 2023 год Минфин в сентябре сократил примерно на 1 трлн рублей. Министр Антон Силуанов объяснял это, в частности, ростом аппетитов банков, инвестирующих в ОФЗ, к ставкам, по которым размещаются гособлигации.

"Мы тут посоветовались в министерстве финансов, в правительстве и решили ограничить заимствования в текущем году. Где-то, наверное, на триллион рублей снизить программу. Пускай сидят теперь (банки - ИФ) и кредитуют экономику, а не бюджет", - сказал Силуанов.

План по заимствованиям на 2023 год составлял около 3,5 трлн рублей (2,5 трлн рублей было предусмотрено программой заимствований, дополнительно к этому были внесены поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие занять еще 1 трлн рублей, чтобы заместить использование средств ФНБ). "За полугодие мы шли примерно вровень с планом, сейчас несколько аукционов у нас не состоялись, поскольку инвесторы, банкиры предлагали слишком высокие проценты по нашим заимствованиям. Мы отказывались брать по таким процентам, потому что это изменит и в целом бенчмарки, да и изменится стоимость кредитов для бизнеса", - пояснил Силуанов.

Он также сообщал, что министерство ориентировалось на долю флоатеров в портфеле на уровне в пределах 40%, однако жесткой привязки к какому-либо таргету по их доле нет. "Сейчас нет такого жесткого таргета, сколько их должно быть - 40%, 35%, 50%. Понятно, что сегодня большие объемы занять можно только по плавающим ставкам, потому что по фиксу такие объемы не взяли бы. Придет время, наоборот, будут пользоваться спросом бумаги с фиксированной доходностью, и тогда можно будет сделать рефинанс определенный. Всему свое время, мы так на это смотрим. Всё в свои периоды", - говорил он в конце 2022 года.

Минфин начал 2023 год без предложения флоатеров, объем размещения которых был существенно увеличен в конце 2022 года. Первые два квартала министерство незначительно недовыполняло свой план по размещению. Во втором квартале были размещены бумаги на 835,88 млрд рублей при плане в 850 млрд рублей, то есть на 98,3%, в первом - на 738,42 млрд рублей по номиналу, что составило 92,3% от квартального плана в 800 млрд рублей. При этом во втором квартале Минфин вернулся к предложению инструментов с плавающей ставкой, в результате при первом же аукционе с их участием, 3 мая, был зафиксирован рекорд по объему размещения в рамках одного аукциона с начала года - 75,5 млрд рублей. Появление флоатеров оживило активность банков на первичном рынке ОФЗ. В мае кредитные организации купили новые ОФЗ на 170 млрд руб. - около 60% от общего объема размещения, хотя в апреле на долю банков пришлось всего лишь порядка 20% (44 млрд руб.). При этом доля системно значимых банков в майских аукционах после апрельского провала до 9% (с 60,5% в марте) подросла до 18,5%.

Слабую активность на аукционах именно крупнейших банков отмечал и Силуанов. Так, на деловом завтраке Сбербанка, прошедшем на полях ПМЭФ 16 июня, он прямо посетовал на то, что лидеров рынка на последних аукционах Минфина фактически не было. При этом позднее он заявил "Интерфаксу", что давить на банки, чтобы добиться от них более высокой активности, Минфин не будет.

План третьего квартала был выполнен только на 70%, министерство разместило ОФЗ на сумму чуть более 700 млрд рублей по номиналу.

Глава ВТБ Андрей Костин в сентябре отмечал, что банк по-прежнему готов покупать только инструменты с плавающим купоном. "Регулярно (принимаем участие в аукционах по размещению ОФЗ - ИФ). Конечно. С удовольствием. Мы просто всегда говорили Минфину, что мы берем только флоатеры, вот единственное", - сказал Костин. "У нас позиция такая была и есть. С учетом возможного повышения ставок, конечно, сейчас fixed (ОФЗ-ПД - ИФ) брать...", - отметил он.

Сокращенный план на четвертый квартал Минфин уже перевыполнил: по итогам аукциона 6 декабря объем привлечения составил 522,5 млрд рублей по номиналу. С начала года Минфин разместил ОФЗ на общую сумму почти 2,8 трлн рублей.