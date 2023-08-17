FT сообщила о выходе инвесторов из китайских активов из-за отсутствия новых стимулов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международные инвесторы распродают китайские акции и облигации, потеряв надежду на новые масштабные меры государственной поддержки экономики страны, пишет Financial Times.

По подсчетам FT, основанных на данных торговой системы Hong Kong Stock Connect, инвесторы практически полностью нивелировали весь приток средств в китайские акции в размере 54 млрд юаней ($7,4 млрд), последовавший за данным 24 июля обещанием Политбюро Компартии КНР простимулировать экономику.

Объем китайских облигаций в портфелях институциональных инвесторов в июле сократился на 37 млрд юаней, до 3,24 трлн юаней, показали официальные данные в среду.

Продажа китайских бумаг набирает обороты в августе и может ускориться после неожиданного снижения процентной ставки Народного банка Китая на этой неделе, говорят портфельные управляющие и аналитики.

Отток средств отражает падение доверия к властям Китая, отмечают эксперты.

"Есть ощущение, что меры, принятые до сих пор, разочаровали рынок, - написал Мохаммед Апабай из азиатского подразделения Citigroup. - Наблюдаются растущая неудовлетворенность и опасения инвесторов из-за отсутствия убедительных политических мер".

Кроме того, на настроения инвесторов негативно влияют проблемы застройщиков, включая Country Garden Holdings, и слабые данные о потребительских расходах, а также решение властей приостановить публикацию данных о безработице среди молодежи после того, как показатель подскочил до исторического максимума.

Все эти факторы оказали давление на китайский рынок акций, и фондовый индекс CSI 300 практически полностью отыграл подъем на 5,7% с даты заседания Политбюро.

"Текущий рынок сильно зависит от настроений, - отметил портфельный управляющий BNP Paribas Asset Management Вэй Ли. - Ситуация с денежными потоками может меняться очень стремительно".