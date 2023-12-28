"Кучуксульфат" перешел под контроль "Росхима"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Московское АО "Росхим" (ранее - АО "Русский водород") 25 декабря получило 100% контроль над АО "Кучуксульфат" (Алтайский край). Соответствующая информация опубликована в ЕГРЮЛ.

В сентябре Росимущество выставило единым лотом на торги 132 480 акций "Кучуксульфата" и более 337 объектов имущественного комплекса предприятия. "Росхим" был признан победителем аукциона как единственный допущенный участник (кроме него заявились московское ООО "Ибрис" и бизнесмен Денис Избрехт, но были отклонены). Его ценовое предложение составило 10,36 млрд рублей, что эквивалентно начальной цене лота.

Согласно аукционной документации, новый собственник "Кучуксульфата" должен выполнить ряд обязательств. В частности, покупатель в течение пяти лет обязан сохранять основной вид деятельности, обеспечивать уровень годовой выручки в размере не менее 5,6 млрд рублей, построить новые котлоагрегат, градирню и склад, а также модернизировать водосброс плотины водохранилища на реке Кучук.

АО "Кучуксульфат" (бывший Кучукский сульфатный завод) выпускает сульфат натрия с содержанием основного вещества 99,8%, который используется в качестве сырья в целлюлозно-бумажной, стекольной и химической промышленности, а также при производстве стиральных порошков, чистящих средств.

По данным с сайта предприятия, его производственная мощность превышает 800 тыс. тонн сульфата натрия в год. Сырье добывается на озере Кучук, запасы которого по категории А+В+С1+С2 оцениваются в 224,9 млн тонн сульфата натрия.

Ранее 20 183 акции "Кучуксульфата" номинальной стоимостью 1,6 тысячи рублей каждая принадлежали ООО "Капок Инвестментс Лимитед" (Kapok Investments Limited), 112 297 акций - физлицам. В июне 2023 года, после 14 месяцев судебных разбирательств вокруг требования Генпрокуратуры вернуть акции в федеральную собственность, правительство приняло предложение Минфина об отчуждении 100% акций компании.

В периметр управляющей компании "Росхим" входит ряд химических производств, разделенных на кластеры: содовый, мульти-химический, хлорно-щелочной, титановый и биотехнологический. В частности, компании переданы в доверительное управление 47% акций АО "Башкирская содовая компания", Стерлитамакский нефтехимический завод, Крымский содовый завод. Недавно компания приобрела строящийся завод аминокислот "Донбиотех" и активы-преемники обанкротившегося ПО "Алтайский шинный комбинат" - "Нортек" (производит автошины) и "ЯШЗ Авиа" (авиационные шины). Кроме того, "Росхим" учредил управляющую компанию ООО "Федеральный центр химии "Усолье-Сибирское" для создания соответствующего центра в Иркутской области.