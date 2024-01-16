Минфин 17 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26243 и 52005

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов сообщило, что 17 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 5 июня 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,8% годовых (1-й купон - 45,11 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 48,87 рубля на облигацию).

Облигации серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 252 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 22 мая 2024 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).