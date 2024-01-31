В ЦБ допускают сохранение проблемы заблокированных российских активов и в 2025 году

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Банк России допускает, что работа по решению проблемы заблокированных активов российских инвесторов будет продолжаться не только в текущем, но и в 2025 году, сообщила на конференции директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

"Разблокировка активов - это часть работы, которая была уже проделана в 2023 году, часть работы, которая перешла на 2024. Думаю, что 2025 год тоже вполне еще может быть себе годом, в котором мы будем решать проблемы, связанные с активами, которые заблокированы у инвесторов", - сказала она.

Президент Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ № 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в России и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могут выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Сделки будут заключаться "путем проведения торгов". Российские инвесторы смогут подать заявки на продажу бумаг, совокупная начальная стоимость которых не должна превышать 100 тысяч рублей.

По оценке Минфина, из 3,6 млн российских граждан, чьи активы заблокированы, примерно у 2,5 млн размер вложений составляет менее 100 тысяч рублей.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ноябре 2023 года говорил, что диалог с зарубежными регуляторами по заблокированным активам не ведется, но у нерезидентов есть заинтересованность убедить их дать разрешение на обмен.

Замминистра финансов Иван Чебесков не исключал, что в перспективе возможен второй этап обмена, который охватит инвесторов с более крупным объемом вложений.

Сейчас в вопросе обмена власти концентрируются на розничных инвесторах, но у институциональных такая же проблема, отмечал он.