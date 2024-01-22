Путин примет участие в церемонии на египетской АЭС "Эль-Дабаа" по видеосвязи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 23 января в режиме видеоконференции примут участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС "Эль-Дабаа", сообщила пресс-служба Кремля.

19 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что участие президента в этой церемонии готовится, но не уточнял формат.

Межправсоглашение о сооружении первой в Египте АЭС - "Эль-Дабаа" - было заключено в ноябре 2015 года, а контракт на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство - в конце 2016 года. Проект станции предполагает четыре энергоблока по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200. Проект реализует "Росатом".

Предполагается, что строительство будет завершено к 2028-2029 году.