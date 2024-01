Японский индекс Nikkei 225 достиг максимума за 33 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник без единой динамики, пишет MarketWatch. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,2% и завершил день на отметке 33763,18 пункта, что является максимумом за 33 года.

Одним из позитивных факторов являются ожидания, что Банк Японии в этом году откажется от политики отрицательных процентных ставок, отмечает MarketWatch.

Котировки акций технологических компаний выросли, в том числе DeNA - на 9,1%, Advantest - на 6,1%, Disco Corp. - на 5,1%, Sharp - на 3%, Keyence - на 2,4%, Hitachi - на 3,9%. Также подорожали бумаги производителя игровых приставок Nintendo - на 4,4%, интернет-компании Rakuten Group - на 3,7%, ритейлера Seven & I Holdings - на 1,6%.

Cнизились котировки акций транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha (-3,7%), Nippon Yusen K.K. (-1,9%) и Mitsui O.S.K. Lines (-2,2%), автопроизводителей Nissan Motor (-0,2%) и Toyota Motor (-0,3%), нефтяной Inpex Corp. (-1,5%) и представителей финансовой отрасли Dai-ichi Life Holdings Inc. (-2%), Concordia Financial Group (-1,9%) и Mizuho Financial Group (-1,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite за день прибавил 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng уменьшился на аналогичную величину.

В число лидеров снижения на Гонконгской фондовой бирже вошли акции транспортной Orient Overseas International, подешевевшие на 7,2%, интернет-компаний Meituan и Tencent - на 4,6% и 1,5% соответственно, ритейлера JD.com Inc. - на 3,2%, автопроизводителя Li Ning - на 2,3%, страховщика China Life Insurance Co. - на 2,2%.

Между тем наиболее существенно подорожали бумаги производителя компьютеров Lenovo - на 4,5%, автодилера Zhongsheng Group - на 3,5%, фармацевтических Sinopharm Group и Sino Biopharmaceutical - на 2,7% и 2,5% соответственно, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 2%.

Южнокорейский индекс Kospi по итогам сессии опустился на 0,3%.

Котировки бумаг Samsung Electronics Co. ушли вниз на 2,4%. Операционная прибыль крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов в четвертом квартале упала на 35% и составила около 2,8 трлн вон ($2,13 млрд) по сравнению с 4,31 трлн вон за аналогичный период 2022 года, говорится в предварительной отчетности. Результат оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в 3,797 трлн вон.

Акции HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. потеряли в цене 1,1%, несмотря на то, что компания объявила о получении контракта на строительство 15 судов для перевозки нефтехимической продукции стоимостью 942,5 млрд вон ($716 млн). Их поставка намечена на ноябрь 2026 года, по данным агентства Yonhap.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся на 0,9%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компании мира BHP и Rio Tinto увеличились на 0,6% и 0,3% соответственно. Стоимость производителя алюминия Alumina Ltd взлетела на 7,7%, золотодобывающей Falcon Metals - на 4,2%.

Бумаги нефтепроизводителей Woodside Energy и Santos подешевели на 0,4% и 0,3% соответственно.

Розничные продажи в Австралии в ноябре выросли на 2% относительно предыдущего месяца, сообщило статуправление страны во вторник. Это самый существенный подъем за два года.

При этом результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 1,2%, по данным Trading Economics.