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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Еврокомиссия изучает возможность проверки инвестиций Microsoft в OpenAI

Еврокомиссия изучает возможность проверки инвестиций Microsoft в OpenAI
Фото: Getty Images

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) изучает вопрос о возможности проверки инвестиций американской Microsoft Corp. в размере до $13 млрд в компанию OpenAI, разработавшую на основе искусственного интеллекта (ИИ) чат-бот ChatGPT, говорится в пресс-релизе регулятора.

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"Европейская комиссия проверяет, могут ли инвестиции Microsoft в OpenAI подлежать рассмотрению в соответствии с положением ЕС о сделках по слиянию (EU Merger Regulation)", - отмечается в пресс-релизе.

Вложения Microsoft уже изучают антимонопольные регуляторы США и Великобритании, пишет Financial Times. Акции компании дешевеют на 0,4% на предварительных торгах во вторник.

По данным ЕК, венчурные инвестиции в ИИ в Евросоюзе в 2023 году оцениваются более чем в 7,2 млрд евро.

ЕК Microsoft OpenAI
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