Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

ГК "ПИК" потеряла лидерство по объемам текущего строительства жилья в России

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства жилья впервые возглавила ГК "Самолет", сообщили в пресс-службе портала "ЕРЗ.РФ".

"Топ застройщиков РФ по текущему строительству (на 1 января 2024 года - ИФ) впервые возглавила ГК "Самолет", потеснив ПИК, который занимал первое место непрерывно более 5 лет", - говорится в сообщении.

По данным ЕРЗ, за год девелопер увеличил объем текущего строительства на 366 тысяч кв.м (с 4,97 до 5,33 млн кв.м). ГК "Самолет" строит 239 многоквартирных домов и 18 домов с апартаментами в Московской области (27,4% в портфеле компании), Москве (7,8%), Ленинградской области (12,6%), Санкт-Петербурге (3,8%), Тюменской области (3%) и Приморском крае (2,3%).

В свою очередь ПИК уменьшил объем текущего жилищного строительства на 495 тысяч кв.м (с 5,04 до 4,55 млн кв.м). По словам аналитиков, сокращение объемов связано с высокими темпами ввода жилья (предварительно за 2023 год компания ввела 2,6 млн кв.м). По сведениям Единого ресурса застройщиков, на 1 января 2024 года ПИК строит 231 многоквартирный дом и два дома с апартаментами в 15 регионах страны.

Третье место занимает Группа ЛСР, объем текущего жилищного строительства которой снизился на 115 тыс. кв.м (с 2,36 до 2,25 млн кв.м). Позиции в топ-10 сохранили ГК "ФСК" (четвертое место), DOGMA (пятое), ГК А101 (шестое), холдинг Setl Group (седьмое), ГК "ЮгСтройИнвест" (восьмое) и ГК "ТОЧНО" (десятое). Девятое место занял девелопер "Брусника", поднявшийся на две строки.

"Всего десятка крупнейших девелоперов на 1 января 2024 года возводит 21,46 млн кв.м жилья (19,09% от объема текущего строительства всех застройщиков России). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 21,80 млн кв.м жилья (19,04%). На тройку лидеров приходится 12,13 млн кв.м, или 10,79% строящегося жилья в стране", - отмечается в пресс-релизе.

Setl Group Группа ЛСР ПИК Самолет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6%

Еврокомиссия изучает возможность проверки инвестиций Microsoft в OpenAI

Еврокомиссия изучает возможность проверки инвестиций Microsoft в OpenAI

Недружественному бизнесу условия "билета на выход" менять пока не будут

Российский завод Hyundai вышел из простоя

Российский завод Hyundai вышел из простоя

В Минфине объяснили затягивание замещения евробондов локальными облигациями

В Минфине объяснили затягивание замещения евробондов локальными облигациями
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });