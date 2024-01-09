ГК "ПИК" потеряла лидерство по объемам текущего строительства жилья в России

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства жилья впервые возглавила ГК "Самолет", сообщили в пресс-службе портала "ЕРЗ.РФ".

"Топ застройщиков РФ по текущему строительству (на 1 января 2024 года - ИФ) впервые возглавила ГК "Самолет", потеснив ПИК, который занимал первое место непрерывно более 5 лет", - говорится в сообщении.

По данным ЕРЗ, за год девелопер увеличил объем текущего строительства на 366 тысяч кв.м (с 4,97 до 5,33 млн кв.м). ГК "Самолет" строит 239 многоквартирных домов и 18 домов с апартаментами в Московской области (27,4% в портфеле компании), Москве (7,8%), Ленинградской области (12,6%), Санкт-Петербурге (3,8%), Тюменской области (3%) и Приморском крае (2,3%).

В свою очередь ПИК уменьшил объем текущего жилищного строительства на 495 тысяч кв.м (с 5,04 до 4,55 млн кв.м). По словам аналитиков, сокращение объемов связано с высокими темпами ввода жилья (предварительно за 2023 год компания ввела 2,6 млн кв.м). По сведениям Единого ресурса застройщиков, на 1 января 2024 года ПИК строит 231 многоквартирный дом и два дома с апартаментами в 15 регионах страны.

Третье место занимает Группа ЛСР, объем текущего жилищного строительства которой снизился на 115 тыс. кв.м (с 2,36 до 2,25 млн кв.м). Позиции в топ-10 сохранили ГК "ФСК" (четвертое место), DOGMA (пятое), ГК А101 (шестое), холдинг Setl Group (седьмое), ГК "ЮгСтройИнвест" (восьмое) и ГК "ТОЧНО" (десятое). Девятое место занял девелопер "Брусника", поднявшийся на две строки.

"Всего десятка крупнейших девелоперов на 1 января 2024 года возводит 21,46 млн кв.м жилья (19,09% от объема текущего строительства всех застройщиков России). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 21,80 млн кв.м жилья (19,04%). На тройку лидеров приходится 12,13 млн кв.м, или 10,79% строящегося жилья в стране", - отмечается в пресс-релизе.