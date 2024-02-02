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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Десять крупнейших девелоперов строят почти 20% жилья в РФ

Десять крупнейших девелоперов строят почти 20% жилья в РФ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - На первую десятку крупнейших застройщиков России по объемам текущего строительства на 1 февраля 2024 года приходится почти 20% возводящегося в стране жилья, сообщает портал "ЕРЗ.РФ".

"Всего десятка крупнейших девелоперов на 1 февраля 2024 года возводит 21,78 млн кв.м жилья (19,57% от объема текущего строительства всех застройщиков России). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 21,46 млн кв.м жилья (19,09%)", - говорится в исследовании.

Топ-20 застройщиков совокупно строят 26,5% жилья, топ-50 - 37,6%, сотня крупнейших девелоперов - 48,2%.

За последние 12 месяцев доля тройки крупнейших застройщиков практически не изменилась, доля десятки выросла на 0,1 п.п. Доли топ-20, топ-50 и топ-100 снизились на 0,1-0,6 п.п., т. е. можно говорить о незначительном росте конкуренции среди застройщиков среднего размера.

На тройку лидеров приходится 12,13 млн кв.м или 10,9% строящегося жилья в стране.

Первое место в рейтинге застройщиков по текущему строительству сохранила ГК "Самолет", увеличившая объем работ на 138 тысяч кв.м (с 5,33 до 5,47 млн кв.м). Второе место по-прежнему занимает ГК ПИК, который увеличил объем текущего жилищного строительства на с 4,55 до 4,56 млн кв.м. Как и в предыдущем рейтинге, замыкает тройку лидеров ПАО "Группа ЛСР", которая уменьшила объем работ на 144 тысячи кв.м (с 2,25 до 2,11 млн кв.м).

ГК ПИК Группа ЛСР Самолет ЕРЗ.РФ
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