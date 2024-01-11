Владелец Uniqlo в I финквартале нарастил чистую прибыль на 27%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Японская Fast Retailing, крупнейший розничный продавец одежды в Азии, увеличил чистую прибыль в первом квартале 2024 финансового года на 27%, лучше прогнозов аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе Fast Retailing, чистая прибыль компании в сентябре-ноябре составила 107,8 млрд иен ($739,57 млн) по сравнению с 85,07 млрд иен за первый квартал предыдущего фингода.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 96 млрд иен.

Выручка Fast Retailing увеличилась на 13,2%, до 810,83 млрд иен при консенсус-прогнозе аналитиков в 794,5 млрд иен. Операционная прибыль повысилась на 25%, до 146,69 млрд иен.

Доходы от международных продаж Uniqlo, крупнейшего бренда компании, выросли на 23% - до 441,3 млрд иен, операционная прибыль - на 36%, до 77,8 млрд иен.

В Японии он нарастил выручку на 1,5%, до 244,4 млрд иен. Его операционная прибыль в стране повысилась на 18% и составила 46,5 млрд иен.

Особенно сильные результаты Fast Retailing показала в Европе и Северной Америке, отмечается в пресс-релизе.

В 2024 финансовом году компания по-прежнему рассчитывает получить операционную прибыль на уровне 450 млрд иен (+18,1%). Fast Retailing также продолжает прогнозировать увеличение чистой прибыли на 4,6%, до 310 млрд иен, и выручки на 10%, до 3,050 трлн иен.

Акции ритейлера подорожали на 2,3% по итогам торгов в четверг.

Первый магазин Uniqlo был открыт в Хиросиме в 1984 году. Под управлением Fast Retailing также находятся другие бренды, включая Comptoir des Cotonniers, GU, Theory и Princesse Tam Tam.