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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Владелец Uniqlo проведет сплит акций для повышения ликвидности

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Японская Fast Retailing, крупнейший розничный продавец одежды в Азии, проведет сплит акций с коэффициентом 3 к 1, сообщается в пресс-релизе компании.

Этот шаг предпринимается в рамках мер по повышению ликвидности бумаг и расширению числа потенциальных инвесторов, отмечается в сообщении.

Изменения вступят в силу 1 марта 2023 года. Владельцы 1 акции компании станут владельцами 3 бумаг 28 февраля.

В связи с этим Fast Retailing пересмотрела размер дивидендов по итогам финансового года, который завершится в августе 2023 года, до 230 иен на акцию с объявленных ранее 680 иен.

Котировки акций Fast Retailing по итогам торгов в четверг снизились на 0,8% - до 84,57 тыс. иен. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 29,5% (до 8,7 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 2,6%.

Первый магазин под брендом Uniqlo был открыт компанией Ogori Shoji в Хиросиме в 1984 году. В настоящее время сеть принадлежит созданной в 1963 году Fast Retailing, под управлением которой находятся около 2,4 тыс. магазинов в 25 странах различных брендов, включая Comptoirs des Cotonniers, GU, Theory и Princesse Tam Tam.

Fast Retailing Япония Uniqlo
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