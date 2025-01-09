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Владелец Uniqlo увеличил чистую прибыль в I финквартале на 22%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Японская Fast Retailing, крупнейший розничный продавец одежды в Азии, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 22%, выручку - на 10%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в сентябре-ноябре составила 131,96 млрд иен ($835 млн) по сравнению с 107,8 млрд иен за сопоставимый период предыдущего фингода. Консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков для этого показателя составлял $113 млрд иен.

Квартальная выручка Fast Retailing повысилась до 895,19 млрд иен с 810,83 млрд иен годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали выручку компании на уровне 891,6 млрд иен.

Повышение выручки основного бренда компании - Uniqlo - было отмечено как в Японии, так и за рубежом. Доход Uniqlo в Японии вырос на 9%, до 266,6 млрд иен, сопоставимые продажи увеличились на 7,3%. Доход Uniqlo за рубежом подскочил на 13,7%, до 501,7 млрд иен.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому в текущем фингоду ее чистая прибыль увеличится на 3,5%, до 385 млрд иен, операционная прибыль - на 5,8%, до 530 млрд иен, выручка - на 9,5%, до 3,4 трлн иен.

Акции Fast Retailing подорожали на 0,6% по итогам торгов в четверг. Финансовая отчетность была опубликована после закрытия рынка. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 42,3%.

Первый магазин под брендом Uniqlo был открыт компанией Ogori Shoji в Хиросиме в 1984 году. В настоящее время сеть принадлежит созданной в 1963 году Fast Retailing, под управлением которой находятся магазины различных брендов, включая Comptoirs des Cotonniers, GU, Theory и Princesse Tam Tam.

Япония Fast Retailing Uniqlo
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