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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

НПФ "Открытие" продал в рынок значительную часть акций ВТБ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - НПФ "Открытие" продал в рынок значительную часть акций ВТБ, оставшиеся бумаги стали казначейскими и тоже будут реализованы, рассказал "Интерфаксу" зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Они значительную часть этого пакета продали в рынок до сделки с нами. Соответственно, кусок этих акций остается и стал казначейским после того, как мы присоединили. Они собираются их медленно, но верно в рынок продать", - сообщил он.

НПФ "Открытие" в конце 2022 года вошел в периметр ВТБ в составе активов группы "Открытия", которую госбанк выкупил у ЦБ. По последним раскрытым данным (с прошлого года банки из-за рисков санкций не раскрывают списки акционеров), пенсионному фонду принадлежало 3,2% акций ВТБ.

Дмитрий Пьянов ВТБ НПФ "Открытие"
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