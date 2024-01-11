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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

"Делимобиль" вынес на совет директоров вопрос об обращении на биржу за листингом

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия", работающего под брендом "Делимобиль", в четверг рассмотрит вопрос об обращении за листингом обыкновенных акций компании, говорится в ее сущфакте.

Также совет директоров ПАО планирует рассмотреть вопросы формирования ряда комитетов и утверждения положения о дивидендной политике.

С 11 января компания работает как публичное акционерное общество (в октябре "Каршеринг Руссия" было преобразовано в АО из ООО - ИФ).

"Мы рассматриваем различные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно", - сообщили в пресс-службе "Делимобиля".

В начале декабря единственный акционер АО - Delimobil Holding S.A. - одобрил дробление акций, в результате которого 10 млн ценных бумаг номиналом 0,01 рубля конвертируются в 160 млн акций номинальной стоимостью 0,000625 рубля. Одновременно было принято решение о дополнительном размещении 48 млн акций (30% после дробления) "Каршеринга Руссия" по открытой подписке и о получении акционерным обществом статуса публичного.

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект акций компании в конце прошлого месяца.

"Делимобиль" запущен в 2015 году, компания предоставляет услуги каршеринга в Москве, Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, автопарк проекта превышает 25 тысяч машин.

Выручка "Делимобиля" за 9 месяцев 2023 года составила 12,3 млрд рублей, чистая прибыль - 1,1 млрд рублей.

На октябрь 2021 года бенефициарным владельцем 68,22% Delimobil Holding являлся Винченцо Трани, в число акционеров холдинговой структуры на тот момент также входила аффилированная с группой ВТБ Nevsky Property Finance Ltd. (13,39%).

В 2021 году Delimobil Holding S.A. планировал IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве, но сделка была отложена.

В сентябре 2023 года гендиректор "Делимобиля" Елена Бехтина говорила, что компания сохраняет планы IPO, а приоритетной площадкой для этого является Московская биржа.

Delimobil Holding Банк России Винченцо Трани Делимобиль Каршеринг Руссия Мосбиржа
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