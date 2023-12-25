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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

ЦБ зарегистрировал допэмиссию юрлица "Делимобиля" при подготовке к публичному статусу

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект акций основного юрлица каршерингового сервиса "Делимобиль" – АО "Каршеринг Руссия" – уже в статусе публичного акционерного общества.

Как сообщил регулятор, решение о госрегистрации принято в понедельник. Оно вступит в силу со дня внесения в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что оно является публичным.

В начале декабря единственный акционер АО - Delimobil Holding S.A. - одобрил дробление акций, в результате которого 10 млн ценных бумаг номиналом 0,01 руб. конвертируются в 160 млн акций номинальной стоимостью 0,000625 руб. Одновременно было принято решение о дополнительном размещении 48 млн акций (30% после дробления) "Каршеринг Руссия" по открытой подписке и о получении акционерным обществом статуса публичного.

"Мы рассматриваем различные стратегические варианты развития, о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно", - ответили в пресс-службе "Делимобиля" на вопрос о перспективах проведения IPO на фоне преобразования в ПАО и утверждения проспекта выпуска акций.

"Делимобиль" запущен в 2015 году, компания предоставляет услуги каршеринга в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, автопарк проекта превышает 25 тыс. машин.

Выручка "Делимобиля" за 9 месяцев 2023 года составила 12,3 млрд рублей, чистая прибыль - 1,1 млрд рублей.

На октябрь 2021 года бенефициарным владельцем 68,22% Delimobil Holding являлся Винченцо Трани, в число акционеров холдинговой структуры на тот момент также входила аффилированная с группой ВТБ Nevsky Property Finance Ltd. (13,39%).

В 2021 году Delimobil Holding S.A. планировал IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве, но сделка была отложена.

В сентябре 2023 года гендиректор "Делимобиля" Елена Бехтина говорила, что компания сохраняет планы IPO, а приоритетной площадкой для этого является "Московская биржа".

В октябре "Каршеринг Руссия" было преобразовано из ООО в АО.

В ноябре Forbes со ссылкой на источники сообщал о том, что "Делимобиль" начал консультации с банками о возможном проведении IPO на Мосбирже весной 2024 года.

ЦБ РФ Делимобиль Каршеринг Руссия
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