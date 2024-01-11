Инфляция в США в декабре ускорилась до 3,4%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 3,4% относительно того же месяца 2022 года, сообщило министерство труда страны.

Инфляция ускорилась по сравнению с 3,1% в ноябре.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал менее значительное усиление инфляции - до 3,2%.

Цены на энергоносители в Штатах в прошлом месяце снизились на 2% после падения на 5,4% в ноябре. В том числе бензин подешевел на 1,9%.

Темпы роста стоимости продуктов питания замедлились до 2,7% с 2,9%, новых автомобилей - до 1% с 1,3%, одежды - до 1% с 1,1%, товаров медицинского назначения - до 4,7% с 5%, транспортных услуг - до 9,7% с 10,1%.

Индекс CPI в декабре увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца после повышения на 0,1% в ноябре. Эксперты ожидали увеличения на 0,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% в помесячном и на 3,9% в годовом выражении. В ноябре повышение составило 0,3% и 4% соответственно. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% относительно ноября и на 3,8% в годовом выражении.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%.