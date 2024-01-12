Китай в ноябре обновил абсолютный рекорд по импорту газа

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Китай в ноябре 2023 года обновил абсолютный исторический рекорд по покупкам природного газа. Рост экономики и энергопотребления Китая является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка.

В ноябре 2023 года Китай импортировал 16,449 млрд кубометров природного газа (суммарный объем трубопроводных поставок и СПГ). Это на 23% выше, чем в ноябре 2022 года (13,364 млрд куб. м), сообщила таможня Народной республики. Новая цифра также обновляет абсолютный рекорд по импорту за месяц - ранее он был за декабрем 2020 года (15,189 млрд куб. м).

В ноябре 2023 года средняя стоимость импорта выросла до $453 за тысячу кубометров (после $406 в октябре), что является максимальным показателем с января 2023 года.

Более детальную внешнеторговую сводку - с разделением на СПГ и трубопроводные поставки, а также с разбивкой по странам - национальная таможня опубликует на следующей неделе.

Китай получает трубопроводный газ у пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. В середине ноября "Газпром" сообщал о "существенном увеличении поставок" в адрес CNPC в соответствии с подписанным ранее дополнительным соглашением к договору купли-продажи газа.

Исходя из ожидаемой динамики трубопроводных поставок, импорт СПГ в ноябре мог составить не менее 8 млн тонн (более 10 млрд куб. м), что примерно на четверть превосходит уровень ноября 2022 года. Этот показатель также близко подходит к пока что максимальному месячному показателю импорта СПГ в страну - 8,49 млн тонн (за декабрь 2020 года).

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).