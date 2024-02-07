Глава ФРБ Кливленда предостерегла от резкого снижения базовой ставки ФРС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер предостерегла от слишком раннего и слишком быстрого снижения процентных ставок, поскольку это может поставить под угрозу прогресс, достигнутый в ослаблении инфляции, сообщает MarketWatch.

"Было бы ошибкой слишком рано или слишком быстро снижать ставки без достаточных доказательств того, что инфляция находится на устойчивом пути обратно к 2%, - сказал она на мероприятии Лиги банкиров Огайо. - Это подорвет всю ту хорошую работу, которая была проделана для доведения инфляции до этой точки".

После выступления Местер заявила журналистам, что ожидает в 2024 году снижения базовой ставки Федеральной резервной системы трижды на 0,25 процентного пункта. Это приведет к тому, что она будет находиться в диапазоне 4,5-4,75% годовых.

В коммюнике по итогам январского заседания Федрезерва было сказано, что руководство американского ЦБ не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.

Как сказала Местер, если экономика будет развиваться так, как ожидается, Федрезерв "получит эту уверенность позднее в текущем году, и тогда мы сможем начать снижать ставки". "Не нужно спешить", - добавила она.

Глава ФРБ Кливленда ожидает замедления экономического роста в 2024 году и замедления инфляции.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер ожидает "мягкой посадки" экономики, указывая на ослабление инфляции и по-прежнему сильный рынок труда. Это в совокупности с "устойчивостью потребительских расходов - три элемента, необходимые для "мягкой посадки", которую мы по-прежнему оптимистично ожидаем", заявил он во вторник, выступая в Университете Роуэна.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари полагает, что уровень инфляции в США приближается к допандемийному, но "мы еще не достигли его". Он присоединился к мнению своих коллег, что Федрезерв хочет получить больше гарантий замедления инфляции до целевого уровня ЦБ в 2%, прежде чем начать снижение процентных ставок.

ФРС сохранила процентную ставку по итогам заседания, завершившегося 31 января, на уровне 5,25-5,5% годовых, как и ожидалось. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл на пресс-конференции после него заявил, что инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован.

По его словам, ЦБ готов удерживать высокие ставки в течение длительного времени в случае целесообразности. Слишком быстрое или слишком сильное движение ставок вниз может привести к обращению вспять достигнутого прогресса по ослаблению инфляции, что в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%.