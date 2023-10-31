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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Инфляция во Франции в октябре замедлилась до минимума с февраля 2022 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре выросли на 4,5% в годовом выражении - минимальными темпами с февраля 2022 года, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Инфляция замедлилась по сравнению с 5,7% в сентябре.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также предусматривал ослабление инфляции до 4,5%.

Потребительские цены увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, как и ожидалось. В сентябре было отмечено их снижение на 0,6% в помесячном выражении.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в октябре выросли на 4% в годовом выражении и на 0,1% относительно сентября. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4% и 0,2% соответственно. В сентябре потребительские цены выросли на 4,9% в годовом выражении и снизились на 0,5% относительно предыдущего месяца.

Стоимость продуктов питания во Франции в октябре увеличилась на 7,7%, энергоносители подорожали на 5,2%, промышленные товары – на 2,3%, услуги – на 3,2%.

Окончательные данные о динамике инфляции за октябрь будут обнародованы 15 ноября.

Франция
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