Крупнейший в Африке НПЗ начал работу в Нигерии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Крупнейший в Африке нефтеперерабатывающий завод начал работу в Нигерии, сообщила компания Dangote Petroleum Refinery.

Предприятие стоимостью $19 млрд имеет производственные мощности в 650 тыс. баррелей в сутки, пишет Associated Press (AP).

Как первый частный НПЗ в Нигерии, этот проект "меняет правила игры для нашей страны", отметили в компании.

Завод принадлежит богатейшему бизнесмену Африки - нигерийскому промышленнику Алико Данготе. Он расположен на окраине Лагоса, экономического центра Нигерии, поблизости с предприятием по производству удобрений.

Нигерия является одним из крупнейших производителей нефти в Африке, но импортирует нефтепродукты для собственных нужд. Большинство государственных НПЗ работают намного ниже заявленных мощностей из-за плохого технического обслуживания.

Ожидается, что новый НПЗ позволит на 100% обеспечить потребность страны в бензине, керосине, дизельном и авиационном топливе. Кроме того, часть объемов может отправляться на экспорт.

На данный момент завод получил около 6 млн баррелей нефти от госкомпании NNPC для того, чтобы начать работу, хотя, по мнению аналитиков, могут пройти месяцы, прежде чем он выйдет на полную мощность.