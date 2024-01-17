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Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн рублей

Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн рублей
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в пять раз - до 1 трлн 493,1 млрд рублей по сравнению с 300,2 млрд рублей в 2022 году.

Как говорится в сообщении банка, чистая прибыль в декабре 2023 года сократилась на 7,9% - до 115,6 млрд рублей со 125,5 млрд рублей прибыли в декабре 2022 года.

Рентабельность капитала в 2023 году составила 24,7%, в декабре - 21%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в 2023 году составили 636,4 млрд рублей. Стоимость риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,4% против 3,7% в 2022 году. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в три раза.

Чистый процентный доход в 2023 году вырос на 36,6% - до 2 трлн 333,7 рублей. В декабре этот показатель увеличился на 26,4% - до 223,5 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в 2023 году вырос на 16,6% - до 716 млрд рублей, в декабре - на 19,3%, до 80,4 млрд рублей.

Операционные расходы в 2023 году составили 842,7 млрд рублей, увеличившись на 25,7%. В декабре этот показатель вырос на 23,6% - до 99,7 млрд рублей. Отношение расходов к доходам за 2023 год составило 24,9%.

Базовый и основной капитал в декабре снизились на 0,3% и составили 5,257 трлн рублей и 5,407 трлн рублей соответственно. Общий капитал банка за месяц вырос на 4,2% за счет заработанной прибыли и составил 6,259 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала составили 11,2% и 11,5% соответственно (сократились за месяц на 0,2 процентного пункта, п.п.). Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за октябрь-декабрь 2023 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за IV квартал 2023 года на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 1,2 п.п., отмечает банк

Коэффициент достаточности общего капитала в декабре вырос на 0,4 п.п. - до 13,3% на 1 января 2024 года.

Сбербанк
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