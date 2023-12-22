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Греф сказал, что акционерам стоит ждать рекордных дивидендов от Сбера за 2023 г.

Греф сказал, что акционерам стоит ждать рекордных дивидендов от Сбера за 2023 г.
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2023 году получит максимальную за всю историю прибыль, по итогам может выплатить рекордные дивиденды, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Наша дивидендная политика определена и опубликована. Мы собираемся выплачивать 50% чистой прибыли. В этом году у нас рекордные результаты, поэтому нашим акционерам стоит ждать рекордных дивидендов", - сообщил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

Сбербанк за 11 месяцев 2023 года получил 1,378 трлн рублей чистой прибыли по РСБУ. Банк рассчитывает, что по итогам 2023 года рентабельность капитала превысит 24%.

Кредитная организация планирует наращивать чистую прибыль и далее - в 2024 и 2025 годах, отметил Греф.

Сбербанк хочет сохранить тренд роста размера дивидендов на одну акцию в дальнейшем, заявил в начале октября вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов.

За последние пять лет размер дивидендов на одну акцию Сбербанка вырос почти в 1,6 раза. По итогам 2018 года банк заплатил дивиденды в размере 16,0 рублей на акцию, 2019 года - 18,7 рубля, 2020 года - 18,7 рубля, 2022 года - 25 рублей. По итогам 2021 года (то есть в 2022 году) кредитная организация дивиденды не платила.

По итогам 2022 года Сбербанк направил на выплату дивидендов рекордные 565 млрд рублей (25 рублей на одну акцию).

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Герман Греф Сбербанк
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