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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Сбербанк планирует наращивать прибыль из года в год

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"В этом году мы за 11 месяцев получили 1 трлн 380 млрд рублей чистой прибыли. Это абсолютный рекорд за все время существования банка", - сообщил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Агрегировано это говорит о том, что у нас все хорошо с самочувствием. Мы планируем и далее рост нашей прибыли из года в год. Никакого падения в 2024 году не будет, и в 2025 году, я надеюсь, если все будет складываться так, как мы предполагаем", - отметил глава Сбербанка.

Сбербанк Герман Греф
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