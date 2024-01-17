Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,5%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent просела к $77,6 за баррель) из-за опасений по поводу состояния мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,5%, в лидерах отката выступили расписки Ozon и акции "Магнита".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3172,66 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1135,64 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 88,1 рубля (+0,24 рубля).

Подешевели расписки OZON (-1,4%), "Магнита" (-1,2%), расписки ТК (-1%), бумаги "Роснефти" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Мобильных телесистем" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,4%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").

Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн руб., сообщил в среду банк. В декабре 2023 года Сбербанк получил 115,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 125,5 млрд руб. годом ранее.

Комментарии аналитиков

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что несмотря на утренний откат нефтяных котировок, можно ожидать попыток восстановления рынка акций РФ.

"Полагаем, что диапазон 3160-3210 пунктов по индексу МосБиржи сохранит свою актуальность. Сегмент "голубых фишек", скорее всего, продолжит оставаться в ожидании более четких сигналов с внешних рынков и от рубля, спрос на внутренние сектора сохранится. В центре внимания сегодня из корпоративных новостей – отчетность Сбербанка по РСБУ за 2023 год, которая, как мы рассчитываем, способна поддержать дивидендные истории и рынок в целом", - полагает эксперт.

По оценке аналитиков "БКС Мир инвестиций", краткосрочная динамика на российском рынке акций будет зависеть по большей части от сырьевых цен. Однако вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее время индекс МосБиржи опустится ниже 3150 пунктов. Более общая картина остается без изменений: индекс по-прежнему торгуется в широком диапазоне с нижней поддержкой 3000 пунктов и верхним сопротивлением 3300 пунктов. При более мощном восстановлении нефтяных котировок вероятность приблизиться к верхней границе диапазона высока. В США продолжается сезон отчетности, в среду также выйдут данные по розничным продажам, промышленному производству, рынку недвижимости, региональный обзор по экономике "Бежевая книга", напомнили эксперты "БКС МИ".

Фондовые рынки США и Азии

В США во вторник индексы снизились на 0,2-0,6% во главе с Dow, инвесторы оценивали макроэкономические данные, высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) и новости эмитентов, включая отчетность ведущих банков.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в январе до минимальных с мая 2020 года минус 43,7 пункта с минус 14,5 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным во вторник данным. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 5 пунктов, отмечает Trading Economics.

Федрезерв, вероятно, сможет приступить к снижению процентной ставки в текущем году, однако спешить с этим нет необходимости, считает между тем член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер.

Банк Morgan Stanley зафиксировал более чем 30%-е снижение чистой прибыли в октябре-декабре прошлого года, увеличив выручку лишь на 1%. Goldman Sachs сообщил, что в IV квартале 2023 года нарастил чистую прибыль в полтора раза, выручку - на 7%, при этом оба показателя оказались заметно лучше ожиданий рынка. Еще один банк - PNC Financial Services Group - отчитался о сокращении чистой прибыли в том же периоде в 1,8 раза, однако скорректированный показатель и выручка оказались выше прогнозов аналитиков.

В Азии в среду также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng упал на 4,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,4-0,8%).

Накануне Financial Times написала, что китайские власти пытаются стабилизировать фондовый рынок после спада в первые недели этого года, ограничивая продажу акций некоторыми институциональными инвесторами.

ВВП Китая в IV квартале 2023 года вырос на 5,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Таким образом, темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 4,9% в третьем квартале. Однако консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что подъем составит 5,3%. Повышение китайского ВВП в октябре-декабре относительно предыдущего квартала составило 1%, как и ожидалось. Рост этого показателя продолжается шесть кварталов подряд.

Тем временем, темпы роста промышленного производства в Китае повысились в декабре, а розничных продаж – снизились, согласно опубликованному в среду отчету ГСУ КНР.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,8% в годовом выражении после подъема на 6,6% в ноябре. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение роста на пережнем уровне. Его декабрьские темпы были максимальными с февраля 2022 года.

Розничные продажи в КНР в декабре увеличились на 7,4% в годовом выражении. Темпы роста снизились по сравнению с 10,1% в ноябре и оказались ниже среднего прогноза аналитиков в 8%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам 12-го месяца подряд, в декабре оно было минимальным за три месяца.

Безработица в Китае в декабре составила 5,1% против 5% месяцем ранее.

Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 4%, тогда как ожидался подъем на 3,8%.

В пятницу станут известны официальные данные о динамике потребительских цен в Японии за декабрь.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются на фоне общего снижения аппетита к риску и укрепления доллара США, несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе Красного моря.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $77,58 за баррель (-0,9% и +0,2% накануне), февральская цена WTI - $71,66 за баррель (-1% и -0,4% во вторник).

Долларовый индекс DXY в среду прибавляет 0,1% (до 103,47 пункта), накануне он вырос на 0,6%.