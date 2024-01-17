В Сбербанке подтвердили планы направлять на дивиденды 50% прибыли

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сбербанк закончил 2023 год лучше прогноза, подтверждает планы направлять на дивиденды 50% прибыли, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов.

"Мы закончили год несколько лучше, чем ожидали в наших прогнозах, когда делали сценарий стратегии. В настоящий момент каких-то значимых событий, которые потребовали бы пересмотра наших ожиданий, нет. Мы подтверждаем, что нацелены на те решения, которые озвучивали на Дне инвестора (в декабре - ИФ)", - сообщил Скворцов журналистам в среду.

В декабре 2023 года была утверждена новая трехлетняя дивидендная политика Сбербанка. Целевой уровень дивидендных выплат установлен в размере 50% от чистой прибыли группы по МСФО. При этом достаточность капитала по нормативу Н20.0 должна быть выше 13,3%.

Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 5 раз – до 1 трлн 493,1 млрд рублей. Рентабельность капитала составила 24,7%.

Отчетность по МСФО за 2023 год Сбербанк планирует опубликовать 29 февраля.

"У нас каких-то больших значимых разовых факторов по прибыли, вы сами видите по нашему результату, не было, поэтому каких-то негативных сюрпризов в рамках четвертого квартала (в отчете по МСФО - ИФ) мы не ожидаем. Мы ожидаем, что результат (по МСФО - ИФ) также будет сильным, мы продолжим показывать хорошую прибыль. Вопрос только в том, в каком размере она будет. Мы точно превысим тот ориентир по рентабельности капитала, который давали в своем прогнозе, 24%", - отметил Скворцов.

После публикации отчета по МСФО Сбербанк сможет дать больше информации по дивидендам. "Мы, наверно, сориентируем по срокам, когда будет набсовет, когда будет собрание акционеров. Каких-то больших неожиданностей здесь не будет", - заявил старший вице-президент.