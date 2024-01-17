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"Норникель" и "Росатом" докапитализировали "Полярный литий" до 2,6 млрд рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ООО "Норникель технические сервисы" и АО "Атомредметзолото" увеличили уставный капитал ООО "Полярный литий", держателя лицензии на освоение крупнейшего в России литиевого месторождения - Колмозерского в Ловозерском районе Мурманской области.

Согласно материалам ЕГРЮЛ, уставный капитал "Полярного лития" вырос с 1 млн рублей до 2 625 653 000 рублей. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 27 декабря 2023 года.

"Норникель технические сервисы" и "Атомредметзолото" владеют, как и перед докапитализацией, долями по 50%.

"Полярный литий" получил лицензию на освоение Колмозерского месторождения в феврале 2023 года. Срок действия лицензии - с 21 февраля 2023 года по 20 февраля 2043 года. Размер разового платежа составил 1 718 457 000 рублей.

В октябре 2023 года гендиректор "Полярного лития" Игорь Демидов на форуме "Майнекс Россия 2023" наметил на 2026 год ввод в эксплуатацию первой очереди ГОКа на Колмозерском месторождении. Как говорилось в презентации компании, первая очередь ГОКа будет рассчитана на 400 тысяч тонн руды в год. С вводом второй очереди, запланированной на 2030 год, добыча вырастет до 2 млн тонн руды.

Во втором квартале 2025 года компания планирует утвердить запасы Колмозерского в ГКЗ, при этом предварительные результаты геологоразведочных работ предполагают возможность увеличения объема запасов, утвержденных в 60-е годы прошлого века.

Сейчас запасы Колмозерского предполагают до 40 лет добычи при запланированном уровне 2 млн тонн руды в год, из которых будет извлекаться 45 тысяч тонн карбоната лития.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (75 млн тонн литиевых руд, 18,9% отечественных запасов) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тысячи тонн, пентоксида тантала - 1,215 тысячи тонн, пентоксида ниобия - 1,485 тысячи тонн.

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тыс. тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в России.

Норникель Росатом Колмозерское Полярный литий Игорь Демидов
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