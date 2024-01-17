Импорт алмазов в Индию в декабре восстановился после обвала в ноябре

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Импорт алмазного сырья в Индию в декабре 2023 года был на 14% ниже, чем в декабре 2022 года и составил $1,31 млрд, но выше ноябрьского уровня, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

В физическом выражении объем импорта в декабре (11,8 млн карат) был на 15% ниже данных декабря 2022 года.

В ноябре 2023 года импорт алмазов аномально низким (3,32 млн карат и $314 млн), так как индийская гранильная отрасль отказалась от закупок на два месяца, чтобы нормализовать запасы на фоне слабого спроса на ювелирные изделия.

Экспорт бриллиантов из Индии в декабре составил 1,29 млн карат, что на 4% меньше данных годичной давности, но их оценка ($862 млн) была на 32% ниже данных 2022 года.

По сравнению с ноябрем ($1,1 млрд) стоимость экспорта бриллиантов в декабре рухнула на 22%. Объем экспорта был на 1,5% выше уровня ноября (1,27 млн карат).

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.